“It’s show time”, zegt Apple. Maar wat stellen ze straks voor?

Maandagavond om 18 uur Belgische tijd houdt Apple een fel geanticipeerde persconferentie. Officieel is nog niet bekend wat de Amerikaanse techreus daar zal voorstellen, maar het is een publiek geheim dat het bedrijf met al die geheimzinnigheid vooral veel aandacht wil genereren voor de lancering van een eigen streamingdienst...

Apple dropt al weken mysterieuze hints. Een tweet met de geheimzinnige woorden “It’s show time”. Een even plagerige uitnodiging naar enkele duizenden uitverkorenen voor een product launch in het Steve Jobs Theatre in het bedrijfshoofdkwartier in Cupertino, nabij San Francisco. Maar vanavond om 18 uur (Belgische tijd) weten we eindelijk welke gigantische vernieuwing de Amerikaanse techreus gaat lanceren. Toch? Wel, eigenlijk... weten we het al. Als een beursgenoteerd bedrijf kan Apple het zich niet veroorloven met de voeten van duizenden investeerders te spelen.

It’s show time. Tune in March 25th at 10 a.m. PT to watch our #AppleEvent live on Twitter.



Tap ?? below to get updates from @Apple pic.twitter.com/b6qno83rqS — Apple (@Apple) 20 maart 2019

Meer diensten, minder tablets

Zo menen experts al te weten dat Apple straks drie producten voorstelt: een eigen kredietkaart, in samenwerking met de zakenbank Goldman Sachs. Een nieuwsabonnement dat honderden kranten, magazines, tv-kanalen en podcasts omvat. En vooral: een eigen streamingdienst met films en reeksen, waarmee het de strijd wil aangaan met Netflix.

Het bedrijf, traditioneel eerder een producent van hardware zoals computers, tablets en smartphones, wil de boot namelijk niet missen: meer en meer is het grote geld te verdienen met diensten, en niet met de producten waarop die diensten draaien. Abonnees zorgen bovendien voor inzicht in wat de klant wil - kennis is de nieuwe Heilige Graal - en stabielere inkomsten. Geen wonder dat CEO Tim Cook een deel van de taart wil.

Oorlog met Netflix en co

Apple neemt wel een risico: de televisiemarkt is zeer competitief: naast het alom bekende Netflix zijn er ook kleinere spelers als Amazon Prime, YouTube en Hulu, en hebben ook Facebook en entertainmentreuzen als Disney en Warner Bros. plannen voor een eigen streamingdienst. Apple zou daarom tot het laatste moment geprobeerd hebben om tv-kanalen als HBO, Showtime en Starz te overhalen hun reeksen te verspreiden via hun nieuwe platform. Netflix liet trouwens al weten dat hun reeksen daar niet te bekijken zouden zijn.

Bovendien wil Apple zelf televisieseries gaan maken, sterker nog: het maakte daarvoor al een budget van 2 miljard dollar vrij. Zo zijn de opnames van een reeks over tv-journalisten met Hollywood-sterren als Jennifer Aniston en Reese Witherspoon (die vanavond op het podium verwacht worden) al begonnen, zou ook regisseur Steven Spielberg aan een programma werken, en zou de in de States waanzinnig populaire presentatrice Oprah Winfrey voor Apple terugkeren naar het kleine scherm.

Verwacht wordt dat Apple al in april start met uitzenden: de benodigde app kan namelijk meteen gelanceerd worden in de App Store die al op alle Apple-producten geïnstalleerd staat. Het enige wat we nog niet weten, is hoeveel u voor al dat moois moet betalen. Meer duidelijkheid straks om 18 uur!

U kan de persconferentie van Apple hier straks live volgen!