Harde Brexiteers koppelen goedkeuring plan aan ontslag premier: de kop van May in ruil voor een deal

Wil Theresa May een kans maken om haar Brexit-deal toch nog door het Brits parlement te krijgen, dan zal ze daaraan haar ontslag moeten koppelen. Het is de eis die steeds breder wordt gesteld onder Britse parlementsleden. Maar zelfs als ze haar hoofd op tafel legt, dan nog is er geen garantie dat er een meerderheid gevonden wordt. Wanneer die stemming gehouden zal worden, blijft voorlopig onduidelijk. Maar het moet voor 12 april.