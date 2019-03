Zoon van N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam vrijgelaten onder voorwaarden

De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling heeft de 21-jarige zoon van het Mechels N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam (44) maandag vrijgelaten onder voorwaarden. Hij zat sinds eind januari in voorhechtenis in het onderzoek naar gesjoemel met humanitaire visa.

De twintiger wordt verdacht van mensensmokkel, criminele organisatie en afpersing. Hij verklaarde dat hij zijn vader enkel geholpen had met de administratieve taken in het kader van het opstellen van de lijsten met mensen die in aanmerking kwamen voor een humanitair visum.

Twee weken geleden vond de raadkamer in Antwerpen dat de aanhouding van de zoon niet langer noodzakelijk was voor het onderzoek en werd er beslist om hem onder voorwaarden vrij te laten. Het parket verzette zich daartegen en ging in beroep. De kamer van inbeschuldigingstelling volgde echter het standpunt van de raadkamer en besliste dat hij de gevangenis mag verlaten, mits naleving van een aantal voorwaarden.

“Mijn cliënt moet zijn studies hernemen. Hij heeft door de voorhechtenis zijn partiële examens gemist, dus hij heeft heel wat in te halen, maar hij is gelukkig een goede student. Een tweede belangrijke voorwaarde is een contactverbod met de betrokkenen in het dossier, inclusief zijn vader. Hij mag hem dus niet gaan bezoeken in de gevangenis, maar hij aanvaardt dat”, zegt zijn advocaat John Maes.

Melikan Kucam was een van de particulieren die in samenspraak met het kabinet van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) lijsten opstelde met mensen die in aanmerking kwamen voor een humanitair visum. Het ging om leden van de christelijke Assyrische gemeenschap die in conflictgebieden in Syrië, Irak en de buurlanden zitten. Hij zou zich laten betalen hebben om mensen op die lijst te zetten, maar Kucam ontkent dat met klem. Hij is nog altijd aangehouden in het onderzoek en verschijnt dinsdag opnieuw voor de raadkamer in Antwerpen.