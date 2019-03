Cardiff wil transfer van verongelukte voetballer Emiliano Sala nietig laten verklaren (en dus transfersom niet betalen)

Volgens de Britse krant The Telegraph staat Cardiff City op het punt om aan de wereldvoetbalbond FIFA te vragen om de transfer van de Argentijnse spits Emiliano Sala nietig te laten verklaren. Hierdoor zou de club het transferbedrag van zeventien miljoen euro aan het Franse Nantes niet moeten betalen.

Sala moest de wintertransfer worden van de club uit de Welshe hoofdstad. De Argentijnse spits was in het eerste deel van het seizoen bij Nantes goed voor twaalf doelpunten en werd in de wintermercato getransfereerd van Frankrijk naar de club uit de Premier League.

Althans, dat was de bedoeling. Op 22 januari nam Sala een tweepersoonsvliegtuig richting Wales nadat hij voor een laatste keer afscheid was gaan nemen van zijn Franse ploegmaats. Nabij het kanaaleiland Guernsey verdween het toestel van de radar. Op 3 februari werd het vliegtuig teruggevonden, met een lichaam aan boord. Dat bleek Sala te zijn.

Te hoog tekengeld

Cardiff heeft tot nog toe het transferbedrag niet betaald en net daarom was Nantes naar de wereldvoetbalbond FIFA getrokken om klacht in te dienen. De Britse club krijgt tot morgen de tijd om te reageren maar de Telegraph meent nu al te weten dat Cardiff zal vragen om de transfer nietig te verklaren. Er was wel een akkoord met Sala maar dat werd in eerste instantie door de Premier League niet gehomologeerd wegens een te hoog tekengeld. Dus moest er een nieuw contract worden opgesteld. Het nieuwe, rechtsgeldige contract is echter nooit getekend en dat, aldus Cardiff, betekent dat de deal ongeldig is. Cardiff benadrukt dat het niet duidelijk was bij welke club Sala op het moment van zijn dood aangesloten was. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.