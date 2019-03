Primeur in Vlaanderen: beveiligde oversteekplaats voor wild

Hechtel-Eksel - Het eerste wildwaarschuwingssysteem in Vlaanderen is maandag langs de Kamperbaan (N73) in Hechtel-Eksel geactiveerd door Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en Vlaams minister van Natuur Koen Van den Heuvel (CD&V). Het gaat om een pilootproject dat de veiligheid van zowel mens als dier moet versterken.

Aan beide zijden van de Kamperbaan in Hechtel-Eksel is een ecoraster over een afstand van vier kilometer geplaatst. De speciale ecorasters moeten wilde dieren leiden naar twee specifieke oversteekpunten, waar slimme sensors geplaatst zijn. Daarnaast waarschuwen dynamische verkeersborden chauffeurs voor overstekende wild. Zo zullen de dieren niet zomaar in het wilde weg oversteken op onverwachte plaatsen en worden de chauffeurs tijdig gewaarschuwd voor overstekend wild.

“Ik lanceer dit wildwaarschuwingssysteem als minister van Mobiliteit én als minister van Dierenwelzijn”, zegt Weyts. “Dieren worden veel te vaak aangereden, wat ook een drama kan zijn voor de chauffeur. We hebben een planmatige aanpak nodig om het aantal aanrijdingen te doen dalen. We zetten daarbij in op technologie zoals dit wildwaarschuwingssysteem.”

Het wildwaarschuwingssysteem is een gezamenlijk proefproject van het Agentschap Wegen en Verkeer, het Agentschap voor Natuur en Bos, het Departement Omgeving en Bosland. Na een evaluatie van de efficiëntie van het systeem wordt beslist of een dergelijk systeem op termijn ook op andere plaatsen in Vlaanderen kan bijdragen aan zowel de ontsnippering voor natuur als de verkeersveiligheid voor de weggebruiker.