Carrefour opent eerste ‘drive-in’ voor voetgangers in België

De Franse supermarktreus Carrefour heeft in de Europese wijk, hartje Brussel, zijn eerste ‘Walk-in Drive’ geopend. Zeg maar de Belgische versie van de ‘drive piéton’ die bij onze zuiderburen opgeld maakt in tal van steden.

“Het principe is simpel: de klant bestelt online via carrefour.eu of via de Carrefour-app en haalt zijn boodschappen te voet op, in het afhaalpunt”, klinkt het bij Carrefour. De bestellingen worden in een groot depot voorbereid en de consument heeft toegang tot een groot aantal referenties van Carrefour (10.000, in plaats van 4.500 in een Carrefour Express), dat alles tegen de prijs van een hypermarkt, promoties inbegrepen.

Met het nieuwe concept richt Carrefour zich vooral tot stedelijke singles en bewoners die geen auto (meer) gebruiken. Of er nog van dergelijke stadsafhaalpunten komen en, zo ja, hoeveel, hangt af van het succes van deze eerste ‘Walk-in Drive’.