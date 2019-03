Licentiecommissie vraagt KV Mechelen enkele punten te verduidelijken bij ingediend licentiedossier

De Licentiecommissie heeft KV Mechelen - kampioen in 1B en straks ook bekerfinalist - om meer duiding gevraagd bij het ingediende licentiedossier. “Er zijn een paar punten waar de commissie nog vragen over heeft”, aldus het clubbestuur op de eigen website. “Die gaan we dan ook verduidelijken. Wij verwachten geen problemen om onze licentie te behalen.”