Wat is dat fameuze wetsartikel waar de klimaatactivisten de koude voor trotseren? En zal hun actie ook iets uithalen?

De klimaatactivisten blijven tot dinsdag aan het parlement kamperen, omdat er dan een stemming over de grondwet plaatsvindt. “Cruciaal voor de klimaatwet”, zeggen ze. Maar eigenlijk is die stemming louter symbolisch. De echte beslissing valt pas donderdag, in de plenaire zitting. En daar ziet het er niet goed uit voor de betogers.