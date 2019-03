Club Brugge sneuvelt na strafschoppen in halve finale van prestigieuze Viareggio Cup

De beloften van Club Brugge hebben zich maandag niet kunnen plaatsen voor de finale van de Viareggio Cup, een prestigieus jeugdtoernooi in Italië. De Bruggelingen verloren na strafschoppen (6-5) van Bologna. Na negentig minuten stond het 1-1. In de finale treft Bologna Genoa, dat eerder op de dag in zijn halve finale met 3-2 won van Parma.

Rik De Kuyffer (58.) wiste op het uur voor blauw-zwart het openingsdoelpunt van Alex Cossalter (47.) uit. Nadien werd er niet meer gescoord, tot de penaltyreeks. Daarin toonde Bologna zich finaal sterker (6-5). Club Brugge en Bologna hadden elkaar ook al in de poulefase ontmoet. Ook toen won Bologna, met 1-0.

In de achtste finales had blauw-zwart AC Milan na strafschoppen uitgeschakeld. In de kwartfinale ging Inter met 3-0 voor de bijl.

De Bruggelingen werden eerder in de groepsfase tweede in hun poule met 6/9. Er werd op de openingsspeeldag verloren van Bologna (1-0), waarna zeges tegen Viareggio (8-2) en Ternana (3-1) blauw-zwart toch bij de laatste zestien brachten.

Het is het derde jaar op rij dat Club Brugge deelneemt aan het prestigieuze Italiaanse beloftentoernooi. In 2017 gingen ze er ook uit in de halve finales, vorig jaar sneuvelden ze in de groepsfase.

Op de erelijst van het toernooi staat één Belgische club. Anderlecht pakte de eindzege in 2013.