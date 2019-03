Van gebedshuizen tot scholen en ambassades: deze plekken worden extra bewaakt

Na de aanslagen in Nederland en vooral in Nieuw-Zeeland is ook bij ons de bewaking op een aantal plaatsen opgetrokken. Vooral gebedshuizen worden extra in de gaten gehouden. Maar ook ambassades, stations, luchthaven en joodse scholen worden extra bewaakt.

Uit een nieuwe dreigingsanalyse van het OCAD blijkt niet meteen dat er aanwijzingen zijn om aan te nemen dat er aanslagen gepland worden in ons land. Maar na een aantal recente gebeurtenissen in het buitenland (bloedbad in Christchurch en schietpartij op een tram in Utrecht) is de bewaking aan een aantal mogelijke targets toch opgevoerd.

Dat is onder meer het geval bij moskeeën in het ganse land. Vooral op drukke dagen zoals voor het vrijdagsgebed. In tegenstelling tot wat in Nieuw-Zeeland gebeurde, heeft het OCAD geen informatie over concrete plannen voor een rechts-extremistische aanslag op een van de 400 moskeeën in ons land. Toch neemt men het zekere voor het onzekere.

Ook joodse scholen krijgen bijzondere aandacht van de veiligheidsdiensten. Net als het Franse lyceum in Antwerpen. Net als alle luchthavens, stations en ambassades en consulaten van onder andere de VS, Israël, Turkije en Rusland.

In ons land geldt momenteel dreigingsniveau 2 (gemiddeld). Maar voor de bovenvermelde plaatsen staat het dreigingsniveau op 3 wat betekent dat er extra bewaking is.

Dat gaat van permanent toezicht (ambassade van de Verenigde Staten en Israël...) tot camerabewaking of politiebewaking tijdens gebedsdiensten aan moskeeën of bij het begin of einde van bepaalde ‘risicoscholen’.