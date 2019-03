Turkije wint ruim in EK-kwalificatiecampagne: Moldavië uitgeteld na drie dolle minuten

Turkije is uitstekend aan de EK-kwalificaties begonnen. Na de 0-2 zege vrijdag bij Albanië wonnen de Turken maandag ook hun tweede EK-kwalificatiewedstrijd, thuis tegen Moldavië met 4-0.

De manschappen van bondscoach Senol Gunes telden Moldavië halverwege de eerste helft al uit in drie dolle minuten, waarin de openingstreffer van Kaldirim (24.) meteen werd gevolgd door een tweede doelpunt, ditmaal van Tosun (26.). Moldavië kon niet reageren en kreeg tien minuten na rust een derde treffer te slikken. De Moldavische doelman Koselev ranselde eerst een strafschop van Yilmaz nog uit zijn doel, maar op de daaropvolgende hoekschop moest hij zich toch gewonnen geven op een kopbal van Tosun. Ayhan legde twintig minuten voor tijd de eindstand vast op 4-0. Sinan Bolat (Antwerp) bleef de hele wedstrijd op de Turkse bank.

Turkije klimt door de zege naar de leiding in kwalificatiegroep H, met 6/6. Frankrijk en IJsland (beiden 3/3) kunnen de Turken nog bijbenen. Beide landen treffen elkaar later vanavond (om 20u45) in een onderling duel in het Stade de France. Met Andorra-Albanië staan ook twee verliezers van de eerste speeldag nog tegenover elkaar.