Minister wil dolfijnen houden in gevangenschap verbieden, maar toch blijft Dolfinarium wellicht nog jaren open

Brugge - Minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) wil een uitdoofbeleid voor het dolfinarium van Brugge. Toch zal het Dolfinarium nog járen blijven bestaan. Want niemand weet wat er moet gebeuren met de zes volwassen dieren en twee kalveren.

Wie nog gauw een dolfijn door een hoepel wil zien springen, hoeft zich niet te haasten. Ja, minister Weyts wil een statement maken, en ook in zijn verkiezingsprogramma zal hij van de sluiting een punt maken. Maar nee, Puck en de zeven andere dolfijnen zullen niet snel weg zijn uit Brugge, want niemand weet waarheen met de dieren.

“Het klopt inderdaad dat we nog geen omlijnd plan hebben voor de dolfijnen”, zegt Weyts’ woordvoerder Michaël Devoldere. “Dat zal voorwerp uitmaken van de discussies die ongetwijfeld nog volgen. We zullen dit ook moeten bespreken met onze coalitiepartners, want uiteraard zit er een economische kant aan het uitdoofscenario. Maar iemand moet op een gegeven moment wel de beslissing nemen.”

Van een datum of een termijn is nog geen sprake. “Wel zijn er verschillende mogelijkheden die nog bekeken moeten worden. Misschien kunnen we de dieren ergens plaatsen?”

Wachten tot de dolfijnen een natuurlijke dood sterven, is ook een optie. Maar dat kan nog wel even duren. Gemiddeld worden dolfijnen in een Europees dolfinarium 22 jaar oud. Maar dolfijn Puck, die al sinds 1988 in het dolfinarium zwemt, is ondertussen al 53, en haalt nog altijd monter kunstjes uit.

Laten zitten

Marien bioloog, Pieterjan Verhelst (UGent) staat achter het uitdoofbeleid. “Maar laat de dieren nu zitten waar ze zitten. Ze uitzetten is geen goed idee, en er zijn ook geen opvangplekken voor dolfijnen die in gevangenschap zijn geboren. Dolfinaria kunnen dus het best gewoon hun dieren bijhouden. Ze doen dat ook goed, alleen moeten we stoppen met het circus. Een dierentuin mag geen circus zijn.”

Ook bioloog Dirk Draulans ziet de dolfijnen liever blijven waar ze zitten. “Je kan die dieren niet meer uitzetten in het wild. Kijk naar Keiko, de orka uit Free Willy, die onder publieke druk werd vrijgelaten. Nooit heeft dat dier nog aansluiting gevonden bij een andere groep. Ze werd zelfs aangevallen en heeft uiteindelijk nog een heel miserabel bestaan gekend. De dieren ergens anders plaatsen lijkt ook niet aangewezen, want hier in Vlaanderen worden ze wel goed verzorgd.”

Ondertussen moeit ook de burgemeester van Brugge, Dirk De fauw (CD&V), zich in de discussie. In tegenstelling tot zijn schepen van Dierenwelzijn, Mathijs Goderis (SP.A), is De fauw wél voorstander van het park, zo blijkt uit een interview met De Standaard. “Het gaat hier niet over dieren die gevangen zijn in de oceaan, maar om dieren die geboren zijn binnen een kweekprogramma op Europees niveau. Je kan je de vraag stellen of een kweekprogramma voor reuzenpanda’s zoals in Pairi Daiza dan ook onverantwoord is.”

