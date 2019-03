Apple lanceert vier nieuwe diensten

Technologiebedrijf Apple heeft maandagavond een reeks nieuwe diensten voorgesteld. Met AppleCard wil het de kredietkaart overbodig maken, met AppleArcade wil het nieuwe games lanceren, en met AppleNews+ wil het zijn klanten een ruim aanbod tijdschriften aanbieden. Maar het meest in het oog springend was uiteraard de eigen streamingdienst waar op voorhand zoveel over te doen was...

“Vandaag draait het allemaal om diensten”, zei Tim Cook maandagavond op het podium van het Steve Jobs Theater in het Apple-hoofdkwartier in Cupertino, nabij San Francisco. Die nieuwe strategie, ingegeven door de teruglopende verkoop van hardware zoals iPhones, moet de toekomst van het bedrijf verzekeren. Voor de slechte verstaander: meer (terugkerende) inkomsten uit abonnementen, meer winst.

Moeten daarvoor zorgen: de vier nieuwe diensten die Cook en de zijnen in een twee uur durende presentatie voorstelden. AppleNews+ is een nieuwe abonnementsdienst voor nieuwsmedia. Abonnees krijgen voor 9,99 dollar per maand in één app toegang tot 300 tijdschriften. Gebruikers de artikelen daarin op een speciale manier aangeboden: er is veel aandacht voor design en het gebruik is afgesteld op gebruikersgemak, aldus het bedrijf. Apple News+ is vooralsnog alleen beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada. Later dit jaar volgen Australië en het Verenigd Koninkrijk.

Met AppleCard wil het bedrijf dan weer “de portefeuille vervangen”: via de iPhone of de Apple Watch kon je al cashloze betalingen doen, maar nu wil het ook de functies van een kredietkaart overnemen. En het bedrijf wil ook de gamewereld veroveren: de duizenden kleine games die je kan downloaden in de App Store worden verzameld in de AppleArcade-app. Abonnees die betalen voor dat platform krijgen toegang tot een (exclusieve) collectie van 100 nieuwe en “innoverende” spelletjes.

LEES OOK. De grote plannen van Apple: hoe een technologiereus de oorlog met Netflix en Disney denkt te winnen (+)

Gokken op twee paarden

Het beste bewaarde Cook voor het einde: AppleTV+ wordt de eigen streamingdienst van het bedrijf. De dienst, die in de herfst wordt gelanceerd in honderd landen, zal exclusieve films en televisieseries bevatten. Met AppleTV+ wil het bedrijf de strijd aangaan met concurrenten zoals Netflix. Hoeveel u daarvoor maandelijks zal moet betalen? Dat maakte Apple nog niet bekend.

Het bedrijf voorziet naar verluidt een budget van 2 miljard dollar voor exclusieve content op zijn eigen streamingdienst . Een forse investering, dus pakte Apple uit met enkele grote namen om interesse op te wekken: achtereenvolgens Steven Spielberg, Reese Witherspoon en Jennifer Aniston, Steve Carrell, J.J. Abrams, Pino uit ‘Sesamstraat’, en Oprah Winfrey stelden met de nodige superlatieven hun nieuwe projecten voor.

Maar eigenlijk gokt Apple op twee paarden: met het vernieuwde (gratis) AppleTV kan je namelijk bovendien ook de content van andere (betalende) streamingdiensten zoals HBO, Hulu, Showtime, Starz en Amazon Prime bekijken. Apple verdient in dat geval een klein percentage op het abonnementsgeld betaald door klanten die via de Apple-app kijken. Die vernieuwde app wordt in mei gelanceerd.