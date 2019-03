Standard lijkt na dit seizoen één van zijn smaakmakers te moeten laten gaan: Razvan Marin is immers op weg naar Ajax. De Amsterdammers zouden 12 miljoen euro betalen voor de 22-jarige Roemeen, die in Luik nog een contract had tot 2023. Hij zou voor vijf seizoenen kunnen tekenen.

Marin kwam als veelbelovend toptalent in januari 2017 voor zo’n 2,4 miljoen euro over van FC Viitorul en bevestigde al het goeds meteen in Luik. Dit seizoen was hij al goed voor 5 goals en 6 assists.