Diana Ross verdedigt Michael Jackson vurig op Twitter: “Stop in the name of love”

LEES OOK. Barbra Streisand: “Ik geloof de jongens uit ‘Leaving Neverland’ maar ze zijn er niet aan doodgegaan hé”

“Stop in the name of love”, zei ze op Twitter, met de titel van haar bekendste hit, aan alle criticasters die de nalatenschap van Michael Jackson besmeuren.

This is what’s on my heart this morning. I believe and trust that Michael Jackson was and is A magnificent incredible force to me and to many others.

STOP IN THE NAME OF LOVE