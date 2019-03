Archeologen denken dat ze graf van machtigste leider van Azteekse rijk hebben gevonden

Al tientallen jaren zijn archeologen tevergeefs aan het graven, maar nu lijkt het er op dat ze voor het eerst op een koninklijke graftombe zijn gestoten. Misschien wel die van de machtigste leider van het Azteekse rijk: Ahuitzotl .

Niet diep in de jungle, maar wel aan de voet van de Templo Mayor in het volle centrum van Mexico-stad. Daar denken archeologen dat ze op de grootste Azteekse vondst ooit zijn gestoten: een koninklijke graftombe.

Alles wijst toch in die richting. Tot nu vonden de archeologen al de resten van offers, zoals een jaguar verkleed als krijger, en een kleine jongen van een jaar of negen die gekleed is als Azteekse oorlogs- en zonnegod met een ketting en vleugels van havikbeenderen. Verder vonden ze ook nog een set van vuursteenmessen die versierd zijn met parelmoer en edelstenen. Volgens de experts werden de offers daar vijf eeuwen geleden neergelegd door Azteekse priesters. Dat gebeurde op een cirkelvormig platform voor de tempel.

In 2006 werd in dezelfde buurt al een enorme monoliet van de Azteekse aardgodin gevonden met een referentie naar het jaar 1502 in gegrift. In dat jaar stierf de grootste heerser van het Azteekse rijk: Ahuitzotl. Het gevoel dat de archeologen op iets groots zijn gestoten, wordt nog versterkt omdat volgens de overlevering op deze exacte locatie de laatste rustplaats van de Azteekse keizers zou liggen. “We hebben alleszins enorme verwachtingen”, zegt hoofdarcheoloog Leonardo Lopez Lujan.

