Zeldzame vogel nestelt zich in veren van plumeau, en sterft zo niet uit

In de Australische Werribee Zoo in Victoria zijn recent 9 trapvechtkwartels ter wereld gekomen. Dat is zeer goed nieuws omdat de soort in de top 15 staat van meest zeldzame vogels ter wereld. Volgens tellingen leven er nog een duizendtal volwassen trapvechtkwartels in het wild in een beperkt gebied in het zuidoosten van Australië.

De 9 vogeljongen uit 2 koppels kwamen op nog geen 24 uur van elkaar uit hun ei waarop hun vaders broedden. Want bij dit soort steltlopers zijn het de mannetjes die verantwoordelijk zijn voor het broeden van de eieren en de opvoeding van de kuikens. Al is dat laatste geen zware klus. “Zodra de kuikens warm en droog zijn, zorgen ze voor zichzelf. Ze zijn erg onafhankelijk”, zegt Glen Holland, directeur van de zoo in Australische media. “Ze hebben zich nu genesteld in de veren van een plumeau.”

De volwassenen in het broedprogramma zijn zelf vogels die ter wereld kwamen uit eieren die vogelexperts in het wild verzamelden of zelfs vonden op enkele gekke locaties, zoals een parkeerterrein of in een buitenwijk.

Door de plotse babyboom telt de zoo in Victoria nu in totaal 20 trapvechtkwartels. Als het broedprogramma zo succesvol blijft, is het de bedoeling om binnen 5 à 6 jaar trapvechtkwartels in de vrije natuur los te laten.

Trapvechtkwartels behoren op genetisch vlak tot de 4 meest belangrijkste soorten wereldwijd.