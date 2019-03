‘Egg Boy’ geeft eerste interview sinds incident: “Ik weet dat het niet juist was. Maar het ei heeft mensen samengebracht”

Will Connolly (17) verwierf in een mum van tijd wereldfaam als ‘Egg Boy’ toen hij een ei kapotsloeg op het hoofd van de extreemrechtse Australische senator Fraser Anning. Anning had de schuld van de aanslag op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland gelegd bij migratie van moslims. Toch vind de tiener niet per se dat hij het juiste heeft gedaan. “Al heeft het ei wel mensen samengebracht”, zegt hij in een eerste interview.

“De echte oorzaak van de bloedvergieten in Nieuw-Zeeland is het programma dat moslims heeft toegelaten naar Nieuw-Zeeland te migreren”, zo verklaarde Fraser Anning slechts een paar uur na de aanslag in Christchurch. De uitspraken, die de schuld wegtrokken van de extreemrechtse terrorist, leidden tot grote verontwaardiging. En het maakte ook dat Will Connolly, toen hij zijn kans schoon zag, een ei kapotsloeg op het hoofd van de man, middenin een interview. De beelden gingen de wereld rond en Connolly werd als Egg Boy even de held van de dag.

In een eerste interview vind de jongen dat zelf overdreven. “Ik begrijp dat wat ik heb gedaan niet juist was. Er is geen reden om iemand fysiek aan te vallen”, aldus Connolly aan televisiezender Ten Network. “Maar dankzij het ei is wel veel geld verzameld voor de slachtoffers van de aanslagen in Christchurch. Tienduizenden dollar”, zegt de jongen. Hij verwijst daarmee naar een crowdfundingpagina die sympathisanten hadden opgezet. Ze vroegen daarop om geld te storten om een advocaat voor de tiener te betalen en voor “meer eieren”. Streefdoel was 2.000 Australische dollar (zo’n 1.250 euro), maar het werden er uiteindelijk meer dan 80.000. Het geld gaat volledig naar de slachtoffers, zegt Connolly.

De politie beschouwt de egging als een aanval. Maar tegelijk onderzoeken ze ook Anning zelf. Die had na het ei de jongen twee slagen in zijn gezicht gegeven. Voorlopig is nog niemand in staat van beschuldiging gesteld.