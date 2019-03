Koppel riskeert verbod op het houden van dieren na verwaarlozing van tientallen honden en katten, maar “voor hen zou dit een doodstraf zijn”

Menen - Een koppel uit Menen riskeert een verbod op het houden van dieren nadat zeven honden, 54 katten en twee duiven in onhygiënische omstandigheden werden aangetroffen in hun woning.

Op 28 juni 2017 werden tijdens een controle zeven honden, 54 katten en twee duiven aangetroffen in onhygiënische omstandigheden in de woning van K. G. en F. M. in Menen. “Heel wat dieren werden in beslag genomen en overgebracht naar een asiel”, zei de procureur afgelopen maandag in de Ieperse rechtbank. Tijdens een nieuwe controle op 22 januari 2018 bleek het aantal dieren opnieuw gestegen tot 7 honden en 17 katten. Door de slechte hygiëne vorderde de procureur een effectieve boete van 1.200 euro, een verbod van 1 jaar op het houden van dieren en een dwangsom van 100 euro per dag dat het koppel dieren houdt in die verbodsperiode.

K. was zichtbaar aangeslagen tijdens de zitting. “Ik zou een straf voor broodfokkers krijgen, terwijl ik nooit een euro verdiend heb met die dieren”, reageerde ze.

Moeilijk door kanker

“Het gaat hier niet om dierenverwaarlozing, enkel de hygiëne was niet in orde. De vensters moesten altijd open zijn, enkele hoekjes en randen van de vloer waren onvoldoende gekuist en ik moest voldoende kattenbakken hebben. Daarmee ben ik nu helemaal in orde. Er komt nu ook iemand kuisen met dienstencheques. Voor de dienst Dierenwelzijn was dat voldoende, want ik mag 10 katten en 5 honden houden. Het zou toch vreemd zijn dat het van de rechtbank niet meer zou mogen. Ik heb een kat van 16 jaar en een kat van 15. Als ik een verbod van 1 jaar zou krijgen, kan ik die dieren toch niet meer naar een asiel sturen? Dan moet ik ze laten inslapen. Mensen kennen mij in de buurt en weten dat ik me over beestjes ontferm die nergens terechtkunnen. Ik heb er zelf nooit gekocht. Menen heeft al enkele asielen, maar zonder mij zouden ze er nog één moeten bouwen.”

Ook de advocaat van het koppel benadrukte hun liefde voor dieren. “Mensen met ongewenste dieren komen naar hen, omdat ze weten dat ze daar niet geëuthanaseerd worden. Bij een natuurlijk overlijden krijgen de dieren zelfs een begrafenis. Het gaat inderdaad om veel dieren in een kleine ruimte, maar zolang mijn cliënten gezond waren, vormde dit geen probleem. Toen de vrouw kanker kreeg, konden ze even het hoofd niet boven water houden, maar die ziekte heeft ze momenteel overwonnen. Ik vraag de opschorting, een dierenverbod zou een doodstraf zijn voor hen.”

Vonnis op 13 mei.