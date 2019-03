Samatta en co krijgen perceel grond als bonus voor kwalificatievoor Africa Cup

De spelers van de Tanzaniaanse nationale ploeg hebben als bonus voor hun kwalificatie voor de Africa Cup, later dit jaar in Egypte (21 juni-19 juli), allen een perceel grond ontvangen. Tanzania plaatste zich zondag voor het eerst in bijna veertig jaar voor het Afrikaanse landentoernooi. De topschutter van de Jupiler Pro League, Ally Mbwana Samatta (Racing Genk), behoort tot de kern van Tanzania.