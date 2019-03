Cristiano Ronaldo valt al na halfuur geblesseerd uit bij Portugal, Juventus wacht bang af

Juventus houdt de adem in: sterspeler Cristiano Ronaldo viel in het EK-kwalificatieduel met Portugal tegen Servië al na een halfuur geblesseerd uit. Ronaldo leek zich geblesseerd te hebben aan de hamstrings.

De aanvaller van Juventus greep naar zijn bovenbeen en maakte het gebaar dat hij gewisseld wilde worden. Bondscoach Fernando Santos bracht Pizzi (Benfica) als vervanger.

Portugal keek op het moment dat Ronaldo de blessure opliep tegen een achterstand aan. Dusan Tadic benutte in Lissabon in de 7e minuut een strafschop.

Over de ernst van de blessure is momenteel nog niets geweten maar Juventus trekt op 10 april naar Amsterdam voor het Champions League-duel tegen Ajax in de kwartfinales.

