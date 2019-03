Toekomstig Groen-schepen in Gent stemt tegen eigen meerderheid maar wordt meteen teruggefloten

Gent - Opvallend tijdens de Gentse gemeenteraad maandagavond: toen burgemeester De Clercq (Open VLD) expliciet de gemeenteraadsleden opriep zich niet uit te spreken over een burgervoorstel, stemde toekomstig Groen-schepen Hafsa El-Bazioui tegen. Als enige van de meerderheid.

Ze vond - net als PVDA - dat de stad zich moet uitspreken tegen het wetsontwerp dat toelaat om huiszoekingen te verrichten bij gezinnen die onderdak bieden aan illegale vluchtelingen. Burgemeester De Clercq had echter voorgesteld dat de stad zich onbevoegd zou verklaren tegenover het burgervoorstel. Hij werd gevolgd door de hele meerderheid (Open VLD, CD&V, SP.A en Groen), behalve door El-Bazioui. Na de stemming beende het raadslid, dat in principe vanaf 2022 ook schepen wordt, weg uit de gemeenteraadszaal om niet meer terug te komen.

“We zullen dat met haar doornemen”, klonk het droog bij de fractie van groen.

“Fout gemaakt”

Een uur later verscheen een schriftelijke verklaring van El-Bazioui. “Ik heb een fout gemaakt. Mijn jarenlang engagement voor vluchtelingen maakte het mij even moeilijk. Juridisch-technisch is de gemeenteraad niet bevoegd. Zoals ook benadrukt door mijn fractie in de gemeenteraad, ben ik er zeker van dat Groen in het parlement een dergelijk wetsontwerp verder met alle middelen zal bestrijden.”