Geurtest kan alzheimer vroegtijdig opsporen

Leuven - Ann Van der Jeugd, postdoc Biologische Psychologie aan de KU Leuven, heeft ontdekt dat je alzheimer vroegtijdig kunt opsporen met een geurtest. Het eerste wat alzheimerpatiënten vergeten, is namelijk hun herinneringen aan geuren. Van der Jeugd kwam erop uit door onderzoek te doen op muizen: gezonde muizen konden zich wel nog herinneren wat ze dag voordien geroken hadden. De muizen in een beginstadium van alzheimer niet, en dat al drie maanden voor de ziekte echt uitbrak.

“In feite kunnen we er al drie maanden voor patiënten alzheimer krijgen achter komen via de geurtest”, zegt Van der Jeugd. “Dat is heel belangrijk. Hoe sneller je mensen kunt helpen, hoe eerder je hen medicatie kunt geven om de ziekte af te remmen en hoe sneller je risicogroepen kunt definiëren. Bovendien zou de test makkelijk kunnen worden gebruikt bij de dokter.”

Als Van der Jeugd nu een beurs krijgt van de overheid kan ze haar onderzoek voortzetten en ook testen op mensen.

