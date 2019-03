Overheid rust schapen uit met speciale halsband om wolven af te schrikken

In de strijd tegen de overlast die de wolf veroorzaakt, gaat de Vlaamse overheid schapen uitrusten met een halsband. Wanneer die opmerkt dat een schaap panikeert, stoot de halsband een ultrasoon geluid uit, dat de wolf doet vluchten. Specialisten zetten echter vraagtekens bij dit proefproject.

Vooral in de provincie Limburg houden de wolven - een beschermde diersoort die niet mag worden bejaagd - lelijk huis onder de schapenpopulatie. Vlaams minister van Leefmilieu Koen Van den Heuvel (CD&V) grijpt daarom in, en geeft veehouders subsidies, zodat ze de omheiningen rond hun weides “wolvenbestendig” kunnen maken. Dat gebeurt onder meer via het aanbrengen van extra lagen schrikdraad of zogenaamde stroomdraad tegen de omheining.

Foto: rr

Maar dat is niet alles. Op uitdrukkelijke vraag van schapenhouders gaat Vlaanderen via een proefproject ook onderzoeken of het nut heeft om per kudde een aantal schapen een zogenaamde antiwolven-halsband om te doen.

Zo’n halsband meet de hartslag van een schaap. Wanneer die plots door stress de hoogte inschiet - wanneer een wolf in de buurt is - stoot de halsband een ultrasoon geluid uit, dat de wolf zou verjagen.

In Frankrijk zweren verschillende schapenhouders bij deze halsband. Het gaat dan vaak om herders die hun kudde in grote open ruimtes laten grazen. Door de uitgestrektheid is het schier onmogelijk daarrond een wolvenbestendige omheining te plaatsen.

Maar specialisten hebben serieuze vragen bij deze halsband. De onderzoekers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) van de Vlaamse overheid zijn eveneens sceptisch. “Onder meer Australische wetenschappers hebben een zeer kritisch rapport geschreven over de werking van deze halsbanden”, aldus de woordvoerder van het INBO.

Ook het kabinet van Van den Heuvel kent die studie, zo blijkt. “Maar verschillende Vlaamse schapenhouders geloven wel in deze halsbanden. Het proefproject dat Vlaanderen nu start, moet duidelijk maken of dit een systeem is dat we moeten adopteren, of waarvan we na onderzoek definitief moeten besluiten dat het in de praktijk te weinig resultaten oplevert”, aldus het kabinet van Van den Heuvel.