Na sjoemelwagens en ‘nazi-uitspraak’ ligt Volkswagen opnieuw onder vuur dankzij een enkele foto

Het zit VW-topman Herbert Diess de laatste tijd niet mee. En dat heeft de Oostenrijker, die in april vorig jaar Matthias Müller opvolgde in de nasleep van het dieselschandaal, grotendeels aan zichzelf en zijn flaterende pr-team te danken.

Het begon met een ‘foute’ uitspraak tijdens een recente vergadering met het topmanagement. Daarin had Diess het over “Ebit macht frei” (“Winst maakt vrij”), waarmee hij de vrije rol die winstmachine Porsche krijgt binnen het Duitse autoconcern, verantwoordde. Maar blijkbaar was de topman de enige die niet meteen moest denken aan Arbeit macht frei, de nazislogan die onder meer bij het concentratiekamp van Auschwitz te lezen stond, want hij herhaalde de woorden meermaals. En dat terwijl VW zo al geen fraaie rol speelde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Pas toen het verhaal opdook in de Financial Times, viel de euro op de hoofdzetel in Wolfsburg en bood Herbert Diess zijn excuses aan.

En nu is er bovenstaande foto. Onder Diess maakt het autoconcern werk van de overstap van de traditionele verbrandingsmotor naar elektrisch rijden. Een miljardenproject, waarmee de groep graag uitpakt. Getuige deze foto van een 40-tal glunderende ingenieurs rond een elektrisch onderstel en met de grote baas himself achter het stuur. Allemaal mannen, allemaal in maatpak, allemaal met dezelfde afkomst en van een gelijkaardige leeftijd. Dat schrijnende gebrek aan diversiteit jaagt niet alleen feministes de gordijnen in. Gedragswetenschappers wijzen er al langer op dat te homogene groepen heel snel oogkleppen opzetten en zo in de valstrik lopen van het ‘groepsdenken’, waarbij de leden enkel hun eigen gelijk bevestigd willen zien, geen inspraak dulden van buitenaf en eerder vroeg dan laat tegen de muur dreigen te lopen. Als dat maar goed afloopt…