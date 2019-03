EK-kwalificaties: Frankrijk stelt niet teleur en ook Engeland maakt indruk, Portugal kan echter niet winnen na uitvallen Ronaldo

Maandagavond werden nog zeven EK-kwalificatiewedstrijden afgewerkt. Wereldkampioen Frankrijk morste voor eigen volk aanvankelijk met de kansen maar won uiteindelijk nog overtuigend, titelverdediger Portugal zag Ronaldo geblesseerd uitvallen en kon zonder zijn sterspeler niet winnen Servië. Engeland maakte dan weer indruk door in Montenegro een scheve situatie nog knap recht te zetten.

In Groep A moest Engeland aan de slag in Montenegro. De Montenegrijnen kwamen op voorsprong toen Marko Vesovic met het nodige geluk door de Engelse defensie kon dribbelen en het mooi afmaakte in de verste hoek. Michael Keane kopte op het halfuur op vrijschop echter de 1-1-gelijkmaker binnen. Ross Barkley bracht de Engelsen nog in de eerste helft op voorsprong toen hij van dichtbij een schot van Callum Hudson-Odoi in doel devieerde: 1-2. Met zijn tweede van de avond legde Barkley op het uur de wedstrijd in de beslissende plooi.

GOAL | Kane maakt de 1️⃣-4️⃣ op aangeven van Sterling. #MONENG 🇲🇪🏴 pic.twitter.com/QIHW2qhrl0 — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 25 maart 2019

Harry Kane kon niet onderblijven en Raheem Sterling legde uiteindelijk de ruime 1-5-eindcijfers vast.

Foto: AFP

Engeland staat na twee wedstrijden met het maximum aan kop, Bulgarije speelde 1-1 gelijk in Kosovo en staat tweede met twee punten.

Titelverdediger Portugal zag in Groep B tegen Servië Cristiano Ronaldo al na een halfuur spelen geblesseerd uitvallen. De aanvaller van Juventus greep naar zijn bovenbeen en maakte het gebaar dat hij gewisseld wilde worden. Bondscoach Fernando Santos bracht Pizzi (Benfica) als vervanger. Portugal keek op het moment dat Ronaldo de blessure opliep tegen een achterstand aan: Dusan Tadic had in de 7e minuut al een strafschop benut: 0-1. Danilo Pereira maakte echter nog vlak voor rust gelijk.

Oekraïne won in Luxemburg en springt met vier punten over de Luxemburgers naar de eerste plaats, Portugal heeft twee punten, Servië één.

Foto: REUTERS

Wereldkampioen Frankrijk ten slotte begon in Groep H erg gretig aan de wedstrijd tegen IJsland. Umtiti kopte al snel de Fransen (via de paal) op voorsprong. Mbappé was meest actieve én de gevaarlijkste man bij Les Blues maar voor rust werd niet meer gescoord. Ook in de tweede helft was Frankrijk baas maar scoren bleek niet gemakkelijk. Uiteindelijk zorgde Giroud in de 67e minuut voor zekerheid na mistasten van de doelman: de spits liep de bal in doel met de binnenkant van de dij, 2-0.

GOAL | Olivier Giroud maakt er 2️⃣-0️⃣ van. #FRAISL 🇫🇷🇮🇸 pic.twitter.com/92I3dQpX67 — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 25 maart 2019

De ban was eindelijk gebroken: een kwartier voor affluiten pikte Mbappé dan toch zijn goaltje mee.

Foto: AFP

En ook Griezmann trof nog raak na een alweer heerlijke assist van Mbappé: 4-0.

GOAL | Heerlijk afgewerkt door Griezmann, maar vooral, wat een assist van Kylian Mbappé!



4️⃣-0️⃣ #FRAISL 🇫🇷🇮🇸 pic.twitter.com/47S1c2tQHa — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 25 maart 2019

Eerder had Turkije al met 4-0 van Moldavië gewonnen, waardoor Frankrijk met 6 op 6 naast de Turken aan kop komt in de groep.

Uitslagen:

Kosovo - Bulgarije 1-1

Montenegro - Engeland 1-5

Portugal - Servië 1-1

Luxemburg - Oekraïne 1-2

Turkije - Moldavië 4-0

Andorra - Albanië 0-3

Frankrijk - IJsland 4-0