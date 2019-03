‘Stinkende Rafi’, de Israëlische meesterspion die de architect van de Holocaust wist te vangen

Israël rouwt om Rafaël ‘Rafi’ Eitan (92), misschien wel de grootste spion die het land gekend heeft. Eitan, die zaterdag in het ziekenhuisbed overleed, werd wereldberoemd toen hij er in 1960 in slaagde om de gezochte Duitse oorlogsmisdadiger Adolf Eichmann uit Argentinië te ontvoeren en in Jeruzalem voor de rechter te brengen. “De makkelijkste operatie die ik ooit moest uitvoeren”, vond hij zelf.