Jacht op Hjulmand is open: Deense coach klaar voor een avontuur in België (of een ander land in Europa)

Kasper Hjulmand heeft gisteren zijn ontslag aangeboden als hoofdcoach van het Deense FC Nordsjaelland. De Deen geldt als een van de beste trainers van zijn land en was in beeld bij AA Gent voor de Buffalo’s voor Jess Thorup kozen en sprak met Anderlecht voor paars-wit Fred Rutten aantrok. Telkens lag zijn club dwars. Nu is Hjulmand een vrij man en klaar voor een avontuur in België (of een ander land in Europa).

Donderslag bij heldere hemel in Denemarken. Net voor het begin van de play-offs stapt de trainer van een van de titelkandidaten vrijwillig op. Het contract van Hjulmand liep af op het einde van het seizoen en dus hield iedereen er in Nordsjaelland rekening mee dat hij volgend seizoen elders aan de slag zou gaan. Maar dat de 46-jarige trainer er nu al de brui aan geeft, had niemand durven voorspellen.

“Het voelt vreemd om nu plots voor de ontknoping uit de titelrace te stappen”, zegt Hjulmand op de clubwebsite. “Maar vertrekken was sowieso erg moeilijk geweest. Ik heb nooit getwijfeld aan deze keuze, ook al probeerden mensen mij van gedacht te doen veranderen. Waar ik nu ook ga als trainer, ik zal altijd een dromer blijven. De waarden van dit project zijn uniek in het professionele voetbal.”

De club praat zich moed in door te zeggen dat het vroegtijdige opstappen van Hjulmand een “opportuniteit” is voor de nieuwe trainer om het team te leren kennen. Die nieuwe trainer is Flemming Pedersen, tot dusver technisch directeur van de club. Hjulmand blijft wel verbonden aan de club als raadgever.

Onderhandelingen in Brussel

De definitieve breuk van Hjulmand met Nordsjaelland betekent dat eventuele gegadigden zonder schroom onderhandelingen kunnen aangaan met de Deense trainer. En dan komen de Belgische topclubs in beeld. AA Gent sprak met Hjulmand voor het Jess Thorup vastlegde. “Al snel bleek duidelijk dat hij niet haalbaar was omdat hij nog bij Nordsjaelland aan de slag was”, zegt Michel Louwagie. “Natuurlijk was hij een interessant profiel, hij geldt als een van de beste trainers van Denemarken. Maar wij hebben intussen een andere trainer.”

Ook bij Anderlecht was Hjulmand een topkandidaat. Begin januari kwam het tot onderhandelingen in Brussel, maar opnieuw lag Nordsjaelland dwars. Omdat paars-wit geen tijd te verliezen had, koos het voor de Nederlander Fred Rutten. Die tekende een contract van onbepaalde duur, maar velen gaan er ondertussen van uit dat hij stopt aan het einde van het seizoen. Het is ook een publiek geheim van Frank Arnesen en Morten Olsen grote aanhangers zijn van Hjulmand.

Hoewel de zes Belgische topclubs nu de nadruk leggen op de play-offs houden ze de situatie van Hjulmand nadrukkelijk in de gaten. Behalve Anderlecht en AA Gent zouden ook Club Brugge – daar is Leko einde contract – Genk en Antwerp (al dan niet gewild) van trainer kunnen wisselen. Er zijn wel kapers op de kust, want ook in Nederland gaat zijn naam rond.