Nog nooit hadden de Belgische eersteklassers zo’n financieel rampseizoen achter de rug: 25,8 miljoen in het rood

De eerste klasse van het Bel­gische voetbal heeft financieel een rampseizoen achter de rug. In 2017-2018 werd door tien van de zestien clubs verlies geboekt, alle clubs samen doken voor 25,8 miljoen euro in het rood. Sinds de invoering van de play-offs was het nooit zo slecht.

De belangrijkste oorzaak zijn de spelerslonen die alweer ­gestegen zijn, met vijf procent deze keer. De gemiddelde voetballer in eerste klasse verdient nu 353.000 euro per jaar, ook dat is een record.

Terwijl de meeste grote clubs bespaard hebben op lonen zijn het vooral de kleintjes die ­elkaar hebben opgejaagd. “Zij willen de degradatie ver­mijden omdat 1B een finan­cieel kerkhof is”, legt sporteconoom Wim Lagae uit.

En net volgend jaar wordt gestart met de Belgische Financial Fair Play: clubs zullen vanaf dan in drie seizoenen tijd niet meer dan vijf miljoen euro verlies mogen boeken.