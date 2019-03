Volgens Chef voetbal Ludo Vandewalle is verschil tussen 1A en 1B te groot: “Naast ongezond beleid werkt het ook zwart geld en matchfixing in de hand”

Gewezen AA Gent-voorzitter Jean Van Milders trok vorige eeuw aan de alarmbel: “Onze eersteklassers hebben 1 à 2 miljard schulden”. We rekenden nog in Belgische franken, het ging dus om 25 à 50 miljoen euro. Van Milders kon het weten, want zijn club zou nog 20 jaren met een financiële strop moeten overleven. Is er dan niets veranderd? Zeker wel. Met de introductie van de proflicentie verdwijnen minder clubs. Financiële waanzin is daardoor minder mogelijk, maar niet uitgesloten. En daarom is waakzaamheid geboden.