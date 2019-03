Yannick Carrasco zou graag terugkeren: “Ik zeg niet neen tegen terugkeer naar Europa”

Yannick Carrasco zou graag terugkeren naar Europa. Met drie goals en een assist in twee wedstrijden startte de Rode Duivel uitmuntend aan het seizoen bij ­Dalian Yifang. Desondanks is Carrasco zijn plaats kwijt in de nationale ploeg aan Thorgan Hazard. “Concurrentie is normaal. Ik zal elke kans aangrijpen die ik kan om de ploeg te helpen”, toont hij begrip voor de keuze voor de jongere Hazard.

Niettemin weet hij ook dat het niveau van de Chinese competitie niet helpt. Afgelopen winter probeerde hij om China te verlaten. “Laten we zeggen dat er meerde aanbiedingen waren van grote clubs uit verschillende competities. Het onderwerp is een beetje taboe. Ik begrijp dat mijn Chinese club me niet makkelijk wilde laten gaan. Ik ben ginds niet ongelukkig, hè. Maar idee om terug te keren naar Europa bevalt me. We zullen zien wat er gebeurt wanneer de transfermarkt weer open gaat.”