Tournée minérale voor Spadel

Drankengroep Spadel verkocht vorig jaar voor 314 miljoen euro aan mineraalwaters en limonades, 8,8 procent meer dan het jaar voordien. Het was het wel het eerste jaar dat de verkoopcijfers van het in 2017 overgenomen Bulgaarse Devin AD volledig meetelden. Maar zelfs op vergelijkbare basis (dus exclusief de omzet van Devin tijdens het eerste trimester van 2018) is er nog altijd een mooie toename van 5,1 procent. Daar mocht in Spa op geklonken worden.

“Deze positieve ontwikkeling weerspiegelt de commerciële dynamiek van onze merken en ons innovatiebeleid in een groeiende markt voor gebotteld water in de meeste landen waar de groep actief is”, aldus het management. “De verkoop op de markten in de Benelux, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk profiteerde bovendien van de bijzonder gunstige weersomstandigheden van juli en augustus.” Al was de impact van de hitte op de verkoop toch minder dan in andere jaren, geeft de groep nog mee.

Niet alleen de omzet ging de hoogte in, ook de winst steeg. De courante bedrijfswinst steeg 11,1 procent tot 36,7 miljoen euro. Ondanks een “aanzienlijke toename van de promotiedruk” die gepaard gaat met “stijgende communicatie- en activeringskosten voor onze merken”.

Minder statiegeld

Ook met statiegeld deed Spadel vorig jaar voordeel. De groep voerde namelijk een audit uit naar het aantal ingeleverde petflessen met statiegeld op de Nederlandse markt. “De audit had betrekking op de volledige periode waarin de petflessen in de handel waren. Hij benadrukte dat het niveau van de ingeleverde verpakkingen over de laatste jaren is geëvolueerd en nu lager ligt dan de aanvankelijke ramingen.” Lees: de Nederlanders brengen blijkbaar minder petflessen terug naar de winkel dan Spadel had begroot. “De groep heeft bijgevolg haar schulden voor verpakkingen met statiegeld met 20,2 miljoen euro verlaagd”, zo laat het management weten.

Daardoor klokt Spadel uiteindelijk af op een bedrijfsresultaat van 53,57 miljoen euro, 62 procent meer dan een jaar eerder. En daar mogen de aandeelhouders mee van profiteren: Spadel verhoogt zijn brutodividend met 11,1 procent tot 2 euro per aandeel.