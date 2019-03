Gokken op twee paarden: Apple lanceert eigen streamingdienst en bindt strijd aan met Netflix Apple gaat strijd aan met Netflix

“Vandaag draait het allemaal om diensten”, zei Apple-CEO Tim Cook op het podium van het Steve Jobs Theater in het Apple-hoofdkwartier nabij San Francisco. Die nieuwe strategie, ingegeven door de teruglopende verkoop van hardware zoals iPhones, moet de toekomst van het bedrijf verzekeren. Voor de slechte verstaander: meer (terugkerende) inkomsten uit abonnementen, meer winst.

Moeten daarvoor zorgen: de vier nieuwe diensten die Cook en de zijnen in een twee uur durende presentatie voorstelden: AppleNews+ is een nieuwe abonnementsdienst voor nieuwsmedia, met de eigen kredietkaart AppleCard wil het bedrijf “de portefeuille overbodig maken”, en met AppleArcade wil het bedrijf duizenden mobiele games een platform bieden.

Eigen streamingdienst

Maar de meeste aandacht was er voor wat Cook zelf “de toekomst van televisie noemde”: de streamingdienst AppleTV+ (die deze herfst wordt gelanceerd in honderd landen, abonnementsprijs nog onbekend) waarmee het bedrijf de strijd wil aangaan met bijvoorbeeld Netflix.

Apple is naar verluidt bereid om jaarlijks maar liefst 2 miljard dollar te investeren in exclusieve films en televisieseries voor die nieuwe app. Zo zijn de opnames voor een reeks met Hollywood-actrices Reese Witherspoon en Jennifer Aniston al begonnen, werkt Steven Spielberg aan een scifi-serie, en werd presentatrice Oprah Winfrey met een gigantische zak geld terug naar het kleine scherm gelokt.

Gokken op twee paarden

Maar eigenlijk gokt Apple op twee paarden: met de vernieuwde AppleTV-app kan je vanaf mei namelijk al de content van andere (betalende) streamingdiensten zoals HBO, Hulu, Showtime en Amazon Prime bekijken. Door zoveel mogelijk content op één plaats te verzamelen en dus overzichtelijker te zijn, en doordat het dat aanbod in tegenstelling tot de concurrentie meteen aan 1,4 miljard Apple-gebruikers kan presenteren, hoopt Apple de versplinterde concurrentie mettertijd te vermorzelen.

Toch is er hoop voor de Netflixen van deze wereld: het eigen aanbod van Apple blijft in eerste instantie beperkt. Een archief uitbouwen waar het grote publiek voor wil betalen, is een kwestie van jaren. Netflix heeft al zo’n archief, net als Disney, dat binnenkort met Disney+ ook een eigen streamingdienst lanceert.

Rest dus de vraag: wat verkiest de kijker? Qua aanbod lijkt Netflix voorlopig nog de bovenhand te hebben. Maar eenmaal het zijn achterstand op dat vlak wegwerkt, lijkt de technologische machine van Apple een bredere basis te hebben...