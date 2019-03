Huisartsen krijgen richtlijnen voor aanpak gonorroe, syfilis en chlamydia

Begint de huisarts bij wie u al jaar en dag gaat, plots een gesprek over uw seksuele gezondheid? Dan volgt hij allicht de nieuwe richtlijnen van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). In samenwerking met clinici, wetenschappers en patiëntenverenigingen, ontwikkelde het KCE de eerste Belgische richtlijn voor de diagnose en behandeling voor gonorroe en syfilis. Ook voor chlamydia volgt er een.

Broodnodig, stelt het KCE, want het aantal gevallen van seksueel overdraagbare infecties (SOI’s) neemt ook in ons land onrustwekkend toe. “Chlamydia wordt het vaakst vastgesteld bij jonge vrouwen, en is goed voor de helft van de nieuwe diagnoses. Gonorroe en syfilis komen meestal voor bij mannen die seks hebben met mannen. De aandoeningen geven lange tijd geen klachten, en worden daarom vaak laat of zelfs niet opgemerkt.”

Huisartsen moeten dus vooral inzetten op een tijdige opsporing. “Door met álle patiënten te spreken over seksuele gezondheid, ook met degenen die niet tot een risicogroep behoren.” De huisarts kan dan, indien aangewezen, een test aanbieden.(cka)