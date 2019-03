Rectors VUB en ULB: “Brussel moet meertalige scholen krijgen”

“Het Brusselse onderwijs is niet aangepast aan de meertalige realiteit.” Dat zegt Caroline Pauwels, rector van de Vrije Univer­siteit Brussel (VUB), die samen met Yvon Englert, rector van de Univer­sité Libre de Bruxelles (ULB), meer­talig secundair ­onderwijs in Brussel op tafel legt.

“Voor echt meertalig onderwijs moet je naar dure, ontoegankelijke Europese scholen. Zo creëren we een elite en sociale exclusie.” Een meertalige school in Brussel is dus hoognodig, vindt Pauwels.

Een concreet plan is er nog niet. Wel willen de twee universiteiten steun en medewerking verlenen als er zo’n school zou komen.

Experts van de universiteiten moeten het taaltraject, de samenstelling van de klas en het evenwicht tussen de moedertaal en de doeltaal uitdenken. Frans of Nederlands zou hoe dan ook de tweede taal moeten zijn, al moet ook Engels een “prominente rol krijgen”.

Op dit moment is een volledige meertalige school juridisch en financieel moeilijk haalbaar. Rudi Vervoort (PS), minister-president van de Brusselse regering, en Brussels minister Guy Vanhengel (Open VLD) bevestigen dat een haalbaarheidsstudie over meertalig onderwijs voor de verkiezingen klaar moet zijn.