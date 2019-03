Joris uit ‘Blind getrouwd’: “Had wel wat meer inzet van Annelies verwacht”

Joris is teleurgesteld in ‘zijn’ Annelies. In Dag Allemaal geeft hij toe dat hij wel wat meer inzet van haar had verwacht.

LEES OOK. Scheiding in ‘Blind getrouwd’ was niet de enige knoop die Lenny doorhakte: “Beslissing valt over een paar maanden”

Dat het tussen Joris en Annelies niet goed zou eindigen was al weken duidelijk op de beeldbuis. Voor Joris daarentegen kwam het besef pas later. Volgens hem ging het trouwfeest goed en de huwelijksreis nog beter, er was een vibe. Maar die vibe keerde op de eerste werkdag terug in België. “Dat besef kwam hard aan. Als ik toch ergens spijt van heb, is het dat we elkaar niet sneller duidelijk hebben kunnen maken dat onze relatie vastzat. Maar plots stoppen met verliefd zijn, dat gaat niet, hé.”

LEES OOK. Jolien vertelt waarom het niet lukte met Lenny in ‘Blind getrouwd’: “Van een schoon bord kun je niet eten”

Over de 80 rozen die gisteren bijna ceremonieel door Joris en Annelies buiten werden gekieperd wil de 30-jarige Antwerpenaar nog één ding zeggen: “Voor mij was dat één grote grap, zo overdreven dat Annelies er wel de humor van moest in zien. Maar dat kwam dus anders over. Achteraf hebben we er wel mee gelachen.”