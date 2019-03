Amper 300 betogers op D-Day voor klimaatactivisten

Brussel - Omdat het dinsdag zo’n belangrijke dag is voor de klimaatactivisten - later op de dag stemt de Kamercommissie over een mogelijke wijziging van grondwetsartikel 7bis - vervroegde Youth for Climate de wekelijkse spijbelactie van donderdag naar dinsdag. Maar terwijl er de voorbije weken telkens duizenden jongeren opdaagden, is er dinsdag sprake van “slechts” 200 à 300 betogers.

De jongeren van Youth for Climate zouden normaal gezien om 10.30 uur vertrekken aan het Brusselse Noordstation. Van daaruit zouden ze wandelen naar het Troonplein, waar enkele honderden klimaatactivisten van Occupy for Climate de voorbije dagen hebben gekampeerd. Om 11 uur waren de betogers echter nog niet vertrokken, zo stelde onze man ter plaatse vast. Waarom is niet duidelijk. Mogelijk wachten ze nog een beetje om te zien of er toch nog wat meer volk opdaagt.

Dinsdag is nochtans een belangrijke dag in het klimaatprotest. Later op de dag stemt de Kamercommissie over een mogelijke wijziging van het grondwetsartikel 7bis. Dat is een algemeen artikel waarin de overheden zich ertoe verbinden om “doelstellingen van duurzame ontwikkeling” na te streven. Het zou volstaan om toe te voegen dat ze samen ook een “doeltreffend klimaatbeleid” voeren zoals dat omschreven wordt in de nieuwe klimaatwet.

Er wordt verwacht dat een aantal activisten de stemming zullen volgen. “Het gaat dan vooral om aanwezig zijn, maar we willen tonen aan de politici dat we als burgers natuurlijk hun beslissingen opvolgen”, zegt woordvoer Thomas Leroy van Greenpeace.