Volop vraag naar bewakingsagenten

Beveiliging zit in de lift, en dit zowel als job als sector. We lijsten met Jobat de meest gevraagde jobs op die je in dit domein kan aantreffen. De bewakingsagent voert de lijst aan. Ook de vrouwelijke agent blijkt meer dan welkom.

We bieden hiermee een klein overzicht van de via Jobat gepubliceerde jobs in de functiecategorie ‘bewaking en veiligheid’ over de laatste twaalf maanden. Een categorie waarvan de jobmarkt het de laatste jaren behoorlijk goed doet. In Jobats lijst van meeste gevraagde jobs in ‘bewaking en veiligheid’, die overigens louter indicatief is, duiken diverse profielen op. Het gaat onder meer van conciërge, brandweer en parkeerwachter tot politie en cipier.

Toch valt meteen op dat de meest gevraagde job de job van bewakingsagent is. De bewakingssector geeft in ons land werk aan ongeveer 20.000 mensen. De sector kende een sterke groei in 2016 en 2017 na de aanslagen in Parijs en Brussel.

Vrouwen welkom

Ook vandaag blijven beveiligingsspecialisten op zoek naar medewerkers. Zo is marktleider G4S, dat onder meer actief is op de luchthaven van Brussels Airport, voor dit jaar op zoek naar een duizendtal medewerkers. Let wel, bij die gezochte profielen gaat het voor G4S zeker niet enkel om bewakingsagenten, maar ook bijvoorbeeld om operatoren van centrales en technische profielen.

Het bedrijf mikt hierbij, sinds enkele jaren, ook steeds meer op vrouwelijke profielen voor hun bewakingsagenten, met argumenten als sociaal contact, teamwork en een keuze voor veel functies. Het bedrijf opende zelfs een speciale website om dames aan te sporen om te solliciteren: ladies.g4s.be.

