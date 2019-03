Cristiano Ronaldo panikeert niet na blessure: “Ik ken mijn lichaam”

De Portugese sterspeler Cristiano Ronaldo moest maandagavond met een blessure aan het bovenbeen van het veld in het EK-kwalificatieduel tegen Servië. Na afloop zei de aanvaller dat hij niet lang buiten strijd zal zijn.

“We moeten 24 tot 48 uur afwachten maar ik ben niet bezorgd. Ik ken mijn lichaam. Het zijn dingen die gebeuren. Binnen een tot twee weken zal ik er opnieuw staan”, verzekerde hij na het 1-1 gelijkspel.

Ronaldo staat met Juventus voor een drukke periode met competitieduels tegen Empoli (30/3), Cagliari (2/4) en AC Milan (6/4). Daarna wacht de eerste confrontatie met Ajax in de kwartfinales van de Champions League. Op 10 april staan beide teams tegenover elkaar in Amsterdam. Zes dagen later volgt de return in Turijn.