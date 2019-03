Weduwe van Belg die verdacht wordt van moord op VN-secretaris spreekt voor het eerst

Marion Fowkes, de 93-jarige weduwe van de Belgische piloot Jan Van Risseghem, heeft voor het eerst gereageerd op de ophefmakende documentaire die haar man beschuldigd van de moord op de Zweedse VN-secretaris-generaal Dag Hammarskjöld in 1961. “Mijn man is onschuldig”, getuigt de Britse in De Morgen.

LEES OOK. Documentaire over een van de beroemdste ‘cold cases’ ooit beweert dat Belg de feiten bekende

Hammarskjöld was op vredesmissie in Afrika toen zijn vliegtuig op 18 september 1961 neerstortte in Zambia. Hoewel er meteen vermoedens waren dat het om een moordaanslag ging, werd de echte oorzaak van de crash nooit achterhaald. De makers van de documentaire ‘Cold case Hammarskjöld’ beweerden begin dit jaar dat zij het mysterie hadden opgehelderd: de Zweed was uit de lucht geschoten door Jan Van Risseghem, een Belgische piloot die tijdens de Tweede Wereldoorlog meerdere missies vloog voor de Britse luchtmacht.

Jan Van Risseghem. Foto: rr

Fowkes schreeuwt nu echter de onschuld van haar in 2007 overleden echtgenoot uit. “Ik hield zoveel van Jan. Ik kan er niet tegen dat de mensen zo over hem denken. Hij heeft het onmogelijk gedaan”, zegt ze aan de hand van het dagboek dat de moeder van haar man (die bij hen inwoonde) bijhield. Rond de datum van de crash schreef ze: “Waar was Jan. In Parijs, dachten we, en de negentiende september kregen we een brief dat hij daar was en weldra zou vertrekken naar Brazzaville.”

De Britse toont ook Van Risseghems vliegboek, waarin piloten al hun vluchten moeten noteren. “Tussen 27 augustus en 20 september staat er geen enkele vlucht vermeld.”