Kevin De Bruyne en Vincent Kompany zorgen voor “een boost” bij Manchester City

Voor de Rode Duivels moesten Kevin De Bruyne en Vincent Kompany passen maar de twee zorgden gisteren volgens de Engelse pers op training voor “een boost” bij Manchester City.

Kevin De Bruyne viel op 9 maart uit met een dijblessure, waardoor hij bij de Rode Duivels moest afzeggen voor de interlands tegen Rusland en Cyprus. Ook Vincent Kompany zakte niet af naar Brussel omdat hij nog niet volledig fit was na een spierletsel. Maar gisteren doken ze weer op tijdens de training van Manchester City, volgens de Daily Mail zorgden de twee meteen voor “een boost” bij hun club: “De Bruyne was opvallend goedgeluimd op de training, waar hij werd vergezeld door Kompany”, stelde de krant vast. “Ook coach Pep Guardiola was opgewekt.”

Net op tijd, want de titelstrijd in de Premier League komt stilaan in de beslissende fase. Liverpool staat met nog zeven wedstrijden te spelen momenteel op kop met twee punten voorsprong op The Citizens, maar die hebben nog een wedstrijd tegoed. Geen gemakkelijke wedstrijd echter, want de inhaalwedstrijd op 24 april is de geladen derby tegen Manchester United.

Zondag speelt Liverpool de topper tegen Tottenham, zaterdag al trekt City naar staartploeg Fulham en kan het The Reds onder druk zetten. En het zou daarvoor dus kunnen rekenen op de terugkeer van De Bruyne en Kompany.