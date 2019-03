Tijd is geld. En Play-off 1 is ‘money time’. Daarom vuren we elke dag op spelers van de eindstrijd één helft lang vragen af terwijl de tijd op de achtergrond onverbiddelijk wegtikt. Vandaag: Antwerp-middenvelder Faris Haroun.

1Speelt Antwerp Europees volgend seizoen?

“Laten we hopen. Nu we in Play-off 1 staan, mikken we zo hoog mogelijk. Tegen Genk en Club hebben we een keer zwaar verloren, maar voor de rest zag ik weinig niveauverschil ...