President slaat terug na vrijspraak: Trump bedreigt iedereen die hem valselijk beschuldigd heeft

Nu hijzelf volledig vrijgesproken is van een samenzwering met Rusland, slaat de Amerikaanse president Donald Trump hard terug naar iedereen die hem valselijk beschuldigd heeft. “Er zijn veel mensen die slechte, zeer slechte dingen hebben gedaan. Verraderlijke dingen zelfs. En nu zullen zij worden onderzocht.”

“Ik heb ze al een tijdje in de gaten, al die mensen die ons land schade proberen toe te brengen. Velen van hen logen in het Congres, je weet wel wie ze zijn”, verklaarde Trump zonder namen te noemen tijdens een persconferentie in het Witte Huis.

“We zijn door een moeilijke periode gegaan, maar het waren allemaal leugens. We mogen een president nooit nog zoiets laten meemaken. Het is tijd dat we al die leugenaars, iedereen die verraderlijke zaken gedaan heeft, nu zelf eens onder de loep nemen.”