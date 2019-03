Twaalf jaar cel voor agent die bejaarde buurvrouw probeerde te vergiftigen met white spirit: “Nietsontziende geldhonger”

Kontich - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft politieman Tim D.H. (40) uit Kontich dinsdag veroordeeld tot twaalf jaar cel voor de moordpoging op zijn 85-jarige buurvrouw, die in een rusthuis in Rumst verblijft. Hij had samen met zijn vader eerst een vals testament opgesteld, waardoor hij haar enige erfgenaam werd. Daarna probeerde hij haar overlijden te bespoedigen door haar te vergiftigen met white spirit en rattengif.

De 85-jarige Betty H. had op 12 mei 2017 de verpleging van het rusthuis verwittigd dat het water in haar glas er troebel uitzag en vreemd rook. Ze had dat sinds de kerst van 2016 al vaker voorgehad en telkens na een bezoek van Tim D.H. Ze had ook eens een praline van hem gekregen, waarna ze had moeten braken.

De verpleging verwittigde de politie en die nam een dag later het water in beslag. Op 17 mei 2017 overhandigde het slachtoffer ook nog een praline die ze van de beklaagde gekregen had. Het water bleek na analyse white spirit te bevatten en in de praline werd rattengif aangetroffen.

Hoe frequent en in welke hoeveelheden het slachtoffer die giftige producten geconsumeerd had, kon niet bepaald worden. Maar gelet op haar wankele gezondheid en de medicatie die ze nam, had het wel fataal kunnen aflopen voor haar.

LEES OOK.Ex-politieman Tim D. (39) leek de ideale buur, maar broedde op een duivels plan om een klein fortuin te ontfutselen

“Nietsontziende geldhonger”

Tim D.H. ontkende dat hij het slachtoffer had proberen vergiftigen, maar de rechtbank vond zijn schuld bewezen. Het flesje water werd verdeeld op zijn werkplek. In zijn agenda werd een briefje gevonden met het woord “strychnine”, wat in rattengif zit, en hij had op zijn computer ook een artikel gelezen over “intoxicatie door huishoudproducten”.

Het motief van de beklaagde was volgens de rechtbank zijn “nietsontziende geldhonger”. “Stap voor stap had hij het vertrouwen van het slachtoffer gewonnen. Hij verwierf controle over haar vermogen en eigende het zich toe”, stelde de rechtbank. Zo had Tim D.H. haar aanzienlijke geldbedragen ontfutseld via schenkingen waar ze niets van af wist, de verkoop van beleggingen, het afkopen van haar uitvaartverzekering, etc.

Toen de kosten van het rusthuis hoog begonnen op te lopen, besloot hij dat het slachtoffer dood moest, als hij nog iets van haar vermogen wilde overhouden. Hij stelde samen met zijn vader een vals testament op waarin hij de enige begunstigde werd en vanaf kerst 2016 begon hij haar te vergiftigen.

Tim D.H. kreeg een fikse celstraf opgelegd en moet de schade van het slachtoffer vergoeden, die door de rechtbank becijferd werd op 180.000 euro. Het openbaar ministerie vorderde de onmiddellijke aanhouding van de politieman, maar de rechtbank ging daar niet op in. Hij en zijn vader kunnen nog in beroep gaan tegen het vonnis.