Nederlandse politie graaft in tuin van Kasteelmoordverdachte

De Nederlandse politie is dinsdag in IJzendijke aan het graven naar sporen van een vermiste man in de tuin van “kasteelmoordverdachte” Evert de Clercq (54).

Vorige week stond de aangehouden Nederlander nog terecht op het proces in beroep rond de moord op kasteelheer Stijn Saelens (34) uit Wingene. Maar maandag zou hij door Nederlandse rechercheurs in de gevangenis ondervraagd zijn over de vermissing van Nederlander Herman Ploegstra. De 35-jarige man verdween acht jaar geleden in het Zeeuws Ijzendijke, net over de grens met ons land.

Na acht jaar is er nog steeds geen enkel spoor van de jonge vader. Het Nederlandse gerecht beschouwt de zaak als een cold case, maar in juli vorig jaar raakte bekend dat een team van twintig speurders het onderzoek de bizarre verdwijning helemaal opnieuw zou gaan voeren. Dat de rechercheurs uitkomen bij Evert de Clercq hoeft niet helemaal te verwonderen. Hij staat in Ijzendijke al jarenlang bekend als een berucht figuur en zijn naam wordt daarom ook al lang gelinkt aan de verdwijning van Ploegstra. Tot onvrede van de Clercq zelf, die zijn aandeel - net als in de Kasteelmoord- altijd heeft ontkend.

LEES OOK: Acht jaar oude mysterieuze moord leidt Nederlandse speurders naar België

De onderzoekers hebben echter aanwijzingen dat het toch nuttig is om de tuin van zijn hotel De Vier Heemskinderen in IJzendijke helemaal uit te kammen naar sporen van de vermiste Ploegstra. Het Nederlands Forensisch Instituut voert graafwerken uit. Ze maken volgens Nederlandse media gebruik van een grondradar, een drone en speurhonden. Evert de Clercq zou zelf toestemming hebben gegeven om te graven in de tuin.