Axel Witsel traint opnieuw mee met Borussia Dortmund

Net als Kevin De Bruyne en Vincent Kompany bij Manchester City heeft ook Axel Witsel bij Borussia Dortmund de trainingen kunnen hervatten. De middenvelder gaf vorige week nog forfait voor de eerste twee EK-kwalificatieduels van de Rode Duivels, thuis tegen Rusland (3-1) en in Cyprus (0-2) met een adductorenletsel.

Dortmund postte een filmpje op haar Twitteraccount waarop Witsel, de Spanjaard Paco Alcacer en de Duitser Mario Götze opnieuw meetrainden. Alcacer kampte met een verrekking, Götze brak vorige week enkele ribben. Het trio miste de verplaatsing van de Borussen naar Hertha Berlijn (2-3) op 16 maart, maar Dortmund hoopt hen opnieuw te recuperen komende zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Wolfsburg. Nog belangrijker echter is een week later de topper op het veld van co-leider Bayern München.

Witsel ontpopte zich in zijn eerste seizoen in Duitse loondienst meteen tot een onmisbare pion bij Dortmund. Het duel in Berlijn was de eerste competitiewedstrijd dit seizoen die de Luikenaar moest missen.

# Belga context ## Related picture(s) [Belgen in het buitenland - FBL - GER - BUN...]

## Related article(s) [Belgen in het buitenland - Kevin De Bruyne...]

## Related link(s) [Belgen in het buitenland - link naar het T...]

View full context on [BelgaBox]

(belga)