Engelsen geschokt na apengeluiden tijdens interland, UEFA opent procedure tegen Montenegro

De Europese voetbalbond UEFA is een onderzoek gestart na de incidenten van maandagavond tijdens het EK-kwalificatieduel tussen Montenegro en Engeland. In het stadion in Podgorica waren toen apengeluiden te horen wanneer Engelse spelers als Raheem Sterling, Danny Rose en Callum Hudson-Odoi aan de bal waren.

Na afloop van de partij, die door Engeland met 1-5 werd gewonnen, klaagde Hudson-Odoi het racisme aan. “Dit is onaanvaardbaar. Hopelijk gaat de UEFA hier goed mee om”, zei hij. “Toen ik en Rosey naar daar gingen, riepen ze apendingen.”

Raheem Sterling reageerde al op het veld door naar zijn doelpunt de roepers te viseren: “We weten allemaal welke huidskleur we hebben, dus ze zeggen niets nieuws”, aldus Sterling. “Ik wilde ze gewoon laten weten dat ze me meer moeten vertellen dan dat we zwart zijn. Dat was de boodschap. Ik was blij om te scoren en gaf hen iets om over te praten.”

“Het is nu tijd voor de verantwoordelijken om er een echte stempel op te drukken. Je moet zo’n mensen een beetje harder straffen. De straf zou een volledig stadionverbod moeten zijn, welk land het ook is. Ze houden allemaal van voetbal en ze willen allemaal naar hun land kijken, dus zullen ze wel twee keer nadenken voordat ze nog een keer zoiets dwaas doen.”

De Europese voetbalbond maakte dinsdag bekend dat Montenegro zich op 16 mei moet verantwoorden voor meerdere incidenten. Naast “racistisch gedrag” gaat het onder meer om het afsteken van vuurwerk, het gooien van objecten en het blokkeren van trappenhallen.