‘Harde Brexiteer’ Jacob Rees-Mogg lijkt opvallende bocht te maken

Jacob Rees-Mogg, de ‘harde Brexiteer’ van de Britse Conservatieve Partij, geeft in een podcast aan dat hij nu toch voor het Brexit-akkoord zou kunnen stemmen dat premier Theresa May met de Europese Unie onderhandeld heeft. Hij lijkt zo een opvallende bocht te maken, want Rees-Mogg behoort tot het kamp van de hardliners die een ‘no deal’-scenario verkiezen boven het akkoord van May.

Maandagavond besliste een meerderheid van de Britse parlementsleden dat ze woensdag mogen stemmen over een aantal alternatieven voor het echtscheidingsakkoord. Ze zullen zich onder meer kunnen uitspreken over hun voorkeur voor een Brits-Europese douane-unie en de organisatie van een tweede referendum. Premier May zei maandag al dat ze “sceptisch” is over deze gang van zaken. Het is namelijk niet gegarandeerd dat een van de alternatieven waarover zal worden gestemd effectief een meerderheid haalt.

Dinsdag zet May dan ook haar pogingen verder om een meerderheid te vinden voor haar akkoord, ook al werd dit al twee keer overtuigend weggestemd.

Wie een bocht lijkt in te zetten en bij een eventuele derde stemming aan de deal wél groen licht zou kunnen geven, is de tot nu onverzettelijke Jacob Rees-Mogg. Het uithangbord van de harde Brexiteers van de ‘European Research Group’ binnen de Conservatieve Partij zegt dinsdag in een podcast dat hij tot de vaststelling is gekomen dat de keuze waar het parlement voor staat finaal zal neerkomen op Mays akkoord of helemaal geen Brexit. “Ik maak mij zorgen dat haar akkoord in geen geval een goed akkoord is. Maar daar tegenover staat de dreiging van een lang uitstel (van de Brexit, nvdr.) en de vele parlementsleden die het resultaat van het referendum willen dwarsbomen. We bevinden ons in een moeilijke politieke situatie.”

75 keer van gedacht veranderen

Britse journalisten rekenen Rees-Mogg al tot het handjevol Lagerhuisleden dat heeft aangegeven dat ze nu wel voor het akkoord willen stemmen, maar Rees-Mogg heeft niet met zoveel woorden gezegd dat hij effectief van gedacht is veranderd. Als hij Mays akkoord werkelijk zou steunen, kan Rees-Mogg wellicht andere harde Brexiteers ervan overtuigen hetzelfde te doen. Maar in vergelijking met de laatste stemming over haar akkoord heeft May maar liefst 75 parlementsleden nodig die van gedacht veranderen.

Dat ze de strijd niet opgeeft, bewijst de tussenkomst van haar minister van Volksgezondheid Matt Hancock. Hij zei dinsdag op de BBC-radio dat de regering het resultaat van de stemmingen woensdag naast zich neer kan leggen. “Het zou kunnen dat ze stemmen voor iets wat totaal onhaalbaar is.” Daarom, zegt Hancock, is een stem voor Mays deal het meest aangewezen.

Hoe dan ook lijkt May haar akkoord ten vroegste donderdag nog eens te zullen voorleggen aan de parlementsleden. Van een coup tegen haar is er na een stormachtig weekend geen sprake meer - of toch niet openlijk.