Tia Hellebaut krijgt adviserende rol bij Beerschot Wilrijk na overname Rupel Boom: “Ik ken weinig van voetbal maar mental coaching kan grote winst opleveren”

Amateurploeg Rupel Boom komt in handen van 1B-club Beerschot Wilrijk. In het nieuwe project krijgt de jeugdwerking een centrale rol, zo is dinsdag bekendgemaakt.

Oud-scheidsrechter Frans Van Den Wijngaert is samen met Marc Noé aangesteld als verantwoordelijke van het nieuwe jeugdproject. Daarin zullen beide clubs inzetten op zowel top- als breedtesport. In de nieuwe jeugdacademie zal plaats zijn voor elitejeugd, maar ook voor (inter)provinciale en gewestelijke jeugdteams op beide sites.

Foto: Walter Saenen

Voormalig olympisch kampioene hoogspringen Tia Hellebaut krijgt een adviserende rol. “Ik ken weinig van voetbal maar ik kan wel mijn ervaring als topsporter implementeren in de structuur van de jeugdwerking”, verduidelijkte Hellebaut aan Sporza. De ex-atlete wil vooral aan mentale begeleiding bij spelers en coaches doen. “Mental coaching is in voetbal nog niet heel gangbaar maar kan wel een grote winst opleveren”, benadrukt ze.

Rupel Boom is actief in de hoogste amateurklasse. Beerschot Wilrijk greep onlangs nipt naast de promotie naar 1A.