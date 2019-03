‘Geredde’ Zwitser mag vanavond niet voetballen van eigen federatie (dat hem wel wedstrijd liet uitspelen)

Fabian Schär staat vanavond niet op het veld in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Denemarken. De verdediger van Newcastle verloor afgelopen zaterdag op het veld van Georgië het bewustzijn na een kopbalduel. Zonder het kordate ingrijpen van thuisspeler Jano Ananidze was hij misschien wel gestikt. Toch speelde hij de partij uit.

Na 24 minuten in de interland Georgië - Zwitserland knalde de Zwitser Fabian Schär in een kopduel met zijn hoofd tegen dat van de Georgiër Jemal Tabidze. Schaer vloog tegen de grond en bleef bewusteloos liggen. Met zijn tong in zijn keel. Daarop kwam Jano Ananidze toegesneld en redde die zijn bewusteloze opponent van de verstikkingsdood. Schär kwam even later terug bij bewustzijn en speelde zelfs nog verder. “Het zag er vreselijk uit. Ik kan er mij niets van herinneren”, vertelde Schär achteraf. “Ik was enkele seconden helemaal weg van de wereld. Mijn schedel doet nog steeds pijn. En ik heb last van mijn nek en een buil op mijn voorhoofd. Maar het was het waard.”

LEES OOK. Dé held van het weekend: Georgische voetballer redt leven van Zwitserse tegenstander tijdens interland

De beslissing om Schär de wedstrijd te laten uitspelen, stuitte achteraf op veel kritiek. Volgens een FIFA-richtlijn moet een speler bij bepaalde ‘signalen’ onmiddellijk van het veld worden gehaald voor verder onderzoek. Een verlies van bewustzijn is één van de bewuste signalen. Bij een nieuw, gelijkaardig contact is de kans op een hersenoedeem immers zeer groot en dat kan dan weer de dood tot gevolg hebben. En zelfs nu, drie dagen later, is de kans op een blijvend letsel nog altijd groot. De medische staf van Zwitserland heeft dan ook besloten dat Schär vanavond niet in actie mag komen, tot ongenoegen van de speler zelf die vanavond maar al te graag op het veld had gestaan.